Audi представляет два новых кроссовера

На калифорнийском автосалоне, традиционно считающимся особенно «зеленым», дебютирует Audi e-tron Sportback — купе-кроссовер длиной 4,9 м, работающий от батареек. Новинка получит матричную оптику Digital Matrix, в чьей конструкции имеется более миллиона микрозеркал, и электрический мотор, как у «паркетника» Audi e-tron — первого электрокара марки.

Вторым дебютантом станет еще один кроссовер — большой «заряженный» Audi RS Q8, вооруженный «восьмеркой» с двумя нагнетателями. Автостроитель обещает поклонникам незабываемую динамику, обеспечиваемую системой так называемого «мягкого» гибрида со стартер-генератором с ременным приводом. Кроме того, мотор RS Q8 «научили» отключать цилиндры при частичной нагрузке.

Между тем, немцы собираются привезти в Россию другой купеобразный кроссовер — более скромный Audi Q3 Sportback. По некоторым данным, в его арсенале будут моторы мощностью 150 и 230 л. с. Он ожидается в 2020 году вместе с авто в «горячем» варианте RS, вооруженным 400-сильным движком.