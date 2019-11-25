Новая Chevrolet Niva сменит название

Фото GM-АВТОВАЗ
Едва ли не главным результатом обновления популярного внедорожника Chevrolet Niva станет смена названия модели. Нельзя исключать, что автомобиль выйдет под логотипом LADA, Renault, Nissan или даже Datsun.

Напомним, что у новой Chevrolet Niva были все шансы дойти до покупателя гораздо раньше, если бы не остановка работы над проектом в 2014 году из-за ухода бренда Chevrolet с российского рынка.

В настоящее время GM планирует расстаться со своей долей в совместном предприятии с АВТОВАЗом. Скорее всего, она достанется альянсу Renault-Nissan, который по предварительным данным, уже ведет на эту тему переговоры.

Новая Niva, представленная еще в 2014 году на Московском автосалоне, преобразится только в передней части, в то время, как салон и элементы кузова останутся прежними. Удлиненный моторный отсек внедорожника, вероятно, позволит «зарядить» его более мощным двигателем.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», с большой долей вероятности новая Chevrolet Niva выйдет на рынок не раньше 2022 года.

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25 ноября 2019
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