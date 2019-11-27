Названы дата и точное время премьеры обновленного Jaguar F-Type

Показ рестайлингового Jaguar F-Type намечен на 3 декабря на 14.15 по московскому времени. Сообщение об этом вывешено на официальных страничках премиального бренда в соцсетях. Причем в анонсе есть упоминание компании Hot Wheels — американского производителя литых игрушечных автомобилей в масштабе 1:64.

Сопровождающее видео демонстрирует проезд игрушки по рампе в форме мертвой петли. А о том, что приготовила на грядущей презентации для своих поклонников английская марка, остается только догадываться. Возможно, обновленное спорткупе тоже покажет какой-нибудь головокружительный трюк.