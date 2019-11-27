Названы дата и точное время премьеры обновленного Jaguar F-Type

Показ рестайлингового Jaguar F-Type намечен на 3 декабря на 14.15 по московскому времени. Сообщение об этом вывешено на официальных страничках премиального бренда в соцсетях. Причем в анонсе есть упоминание компании Hot Wheels — американского производителя литых игрушечных автомобилей в масштабе 1:64.
Сопровождающее видео демонстрирует проезд игрушки по рампе в форме мертвой петли. А о том, что приготовила на грядущей презентации для своих поклонников английская марка, остается только догадываться. Возможно, обновленное спорткупе тоже покажет какой-нибудь головокружительный трюк.
Напомним, что в конце лета Jaguar F-Type, переживший фейслифтинг, протестировали на треке Нюрбургринга. И, несмотря на камуфляж, скрыть сильно изменившуюся внешность купе автостроителю не удалось. Как минимум, авто получит переработанные бамперы, оптику, радиаторную решету и даже крылья.
Возможно, произойдут некоторые изменения и в моторной линейке. По непроверенным данным, новинка позаимствует 4,4-литровую «восьмерку» мощностью 560 л. с. у BMW, заменив актуальный V8. Кроме того, есть вероятность, что спорткар оснастят электрической силовой установкой.