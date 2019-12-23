В России начали продавать обновленный Jaguar F-Type

Через три недели после того, как стартовал прием заказов на рестайлинговый Jaguar F-Type в Европе, автомобиль прикатил и на российский рынок. В арсенале авто остались три бензиновых мотора: базовая 300-сильная «четверка», турбированный V6 мощностью 380 л. с. и V-образная «восьмерка» на 575 «лошадей».
Все движки трудятся в паре с восьмискоростным «автоматом» Quickshift с подрулевыми лепестками переключения передач. Привод на заднюю ось, либо на все колеса — на выбор покупателя. Наиболее производительным мотором комплектуется F-Type в версии R.
Посвежевшие купе и кабриолеты получили модернизированную цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, а также информационно-развлекательный комплекс Touch Pro с возможностью беспроводного обновления. Последний числится теперь даже в базовой комплектации.
Новый Jaguar F-Type доступен также в приветственной спецверсии First Edition. Такой автомобиль отличается двухцветным экстерьером с черной крышей, 20-дюймовыми колесными дисками особого дизайна и кожаной обивкой с вышивкой на креслах в виде названия серии.
Ценники на «Эф-тайп» 2021 модельного года стартуют от 5 928 000 рублей.