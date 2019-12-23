В России начали продавать обновленный Jaguar F-Type

Через три недели после того, как стартовал прием заказов на рестайлинговый Jaguar F-Type в Европе, автомобиль прикатил и на российский рынок. В арсенале авто остались три бензиновых мотора: базовая 300-сильная «четверка», турбированный V6 мощностью 380 л. с. и V-образная «восьмерка» на 575 «лошадей».

Все движки трудятся в паре с восьмискоростным «автоматом» Quickshift с подрулевыми лепестками переключения передач. Привод на заднюю ось, либо на все колеса — на выбор покупателя. Наиболее производительным мотором комплектуется F-Type в версии R.