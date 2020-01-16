Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется

Алексей Спирин, исполнительный директор ООО «УАЗ», рассказал о сроках выхода «в люди» нового поколения УАЗ «Патриот».

— Новый мотор уже разработан, прошел испытания и будет внедрен с новым «Патриотом». Это случится в ближайшие полтора-два года. Там две версии мотора, обе с турбиной. Подробности я пока не раскрою, но уже есть ходовые прототипы. Если продолжать разговор о новом «Патриоте», то можно сказать, что автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, особенно в задней части, новую головную оптику, фонари, — сообщил топ-менеджер.

По его словам, речь идет не о запуске новой модели, а об эволюционном развитии внедорожника. Компания планирует вывести на рынок глубоко модернизированный «Патриот» с новыми моторами во второй половине 2021 года, сообщает «Автоброкер»