Машины KIA можно покупать в России, сидя за столиком кафе

Автоцентр общую площадью около 2000 метров и станет для KIA Motors в России первым опытом трансформации точек продаж и обслуживания в многоцелевое пространство, отвечающее запросам клиентов.

Этот совместный проект с популярной международной кофейней реализован в русле фирменного слогана автопроизводителя — «Искусство удивлять».

В фирменном шоу-руме площадью более 511 кв.м. помимо привычной экспозиции модельного ряда KIA, организована зона для полноценной кофейни. Это дает возможность посетителю совместить удовольствие от употребления настоящего кофе и свежей выпечки с процессом изучения выбранной модели KIA, конфигурирования нужной комплектации, а также оформления заказа на обслуживание авто в техцентре.