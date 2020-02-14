Американский автопром не видит в коронавирусе проблем для выпуска машин

Некоторые производители находятся в шаге от остановки конвейра, а в интернет-магазинах ценники на «органы» для машин уже поднялись примерно на 20%. Виной тому — люто прогрессирующий коронавирус.

Впрочем, как оказалось, далеко не все производители сидят «на игле» из Поднебесной.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава российского представительства Cadillac Чиприан Сута в ходе московской презентации новых кроссоверов XT5 и XT, доля комплектующих из Китая в их автомобилях равна нулю, а потому потенциальным покупателям марки и ныне действующим владельцам беспокоиться о срывах поставок новых авто, равно как и проблем с запасными частями, опасаться не стоит.

Топ-менеджер заверил, что клиенты, уже заказавшие обновленнеый Cadillac XT5 в дилерских центрах по цене немногим меньше 3 000 000 рублей, получат его в оговоренные сроки.