IVECO предложила россиянам новые схемы покупки своих грузовиков

Увеличить продажи уже в этом году маркетологи марки планируют за счет расширения модельной линейки тяжелых грузовиков, которые уже производятся в РФ, и начать выпускать среднетоннажные грузовики и легкие коммерческие авто. Кроме того, бренд вернул в России подразделение IVECO Capital, занимающееся продажей машин в лизинг. Как подчеркивают представители этой фирмы, «лизинговая компания от производителя предлагает эффективные финансовые инструменты для приобретения коммерческого транспорта IVECO, разработанные с учетом потребностей и специфики деятельности каждого конкретного клиента».

В частности, потенциальные покупатели смогут оформить лизинг с авансом от 0% и сроком финансирования до 60 месяцев. Кроме того, предусматриваются специальные акции, когда определенные модели машин буду продаваться в лизинг с существенным дисконтом. Разумеется, «ИВЕКО Капитал Руссия» предложит клиентам включать в лизинговый договор дополнительные услуги: сервисное обслуживание, услуги телематики, страхование по специальным тарифным ставкам. Особо подчеркивается, что предлагаемые решения подойдут не только крупным транспортным предприятиям международного уровня, но и среднему бизнесу, и индивидуальным предпринимателям.

Кстати сказать, IVECO Capital уже имела опыт работы в России, и ее возвращение в страну, по словам г-на Фабрицио Чеполлина, генерального директор материнской компании CNH Industrial, «является частью стратегического плана по развитию бренда IVECO. В ее задачи входит предоставление специальных финансовых пакетов и индивидуальное финансирование. Такой подход отвечает актуальным бизнес-запросам наших клиентов и в перспективе повысит их покупательскую способность».