Коронавирус наступает: Женевский автосалон-2020 могут отложить

Напомним, что организаторы мотор-шоу пытались подстраховаться, чтобы не отменять выставку, в которую уже вложены немалы средства. Так, они, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», потребовали от компаний-участников, чтобы те проверили сотрудников на симптомы коронавируса до их прибытия в Швейцарию.

Посмотрим, поможет ли эта превентивная мера если учесть, что запрет на все шоу подобного рода в стране ввело правительство Швейцарии на своем чрезвычайном заседании, учитывая ситуацию с коронавирусом. Портал «АвтоВзгляд» направил запрос организаторам мероприятия с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации этого материала ответа не получил.

Между тем стало известно, что 48-я Международная выставка изобретений в Женеве, которая должна была открыться 25 марта в том же выставочном центре PalExpo, где проходит и Женевский автосалон, перенесена на сентябрь. Правда, в отличие от Женевского автосалона, почти 50% участников этого мероприятия приезжают с азиатского континента, треть из которых — из Китая и треть — из Гонконга.