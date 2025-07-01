Сильный характер: экстремальный тест покрышек Ikon Character Aqua SUV

Имя Nokian отечественным автолюбителям знакомое, но совсем по другой жизни. Напомним, что еще в 2023 году финский шинный бренд стал частью «Татнефти» и теперь зовется Ikon Tyres. А весьма популярную у нас модель покрышек Nordman новые владельцы переименовали в Character. Однако резину выпускают на тех же заводах, по тем же почти технологиями и, как уверяет производитель, она сохранила свой прежний характер. Но что это на самом деле — маркетинговая косметика или реальное обновление, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе непростого теста новинки рынка.

И для испытаний выбрали локацию, где все заявленные производителем позиции можно проверить не отходя, что называется, от кассы: Кавказские Минеральные Воды — место, где дорога за пять километров может смениться трижды, сводя с идеального асфальта на разбитый проселок, а затем и на жесткую гравийку с острыми камнями.

Причем проверяли резину сразу на двух диаметрально противоположных автомобилях. С одной стороны — рамный внедорожник Haval H9, созданный для настоящего офф-роуда, а с другой — городской «паркетник» Haval H3, рассчитанный скорее на дорогу в Сочи, на море, ну или на дачу, чем на штурм перевалов. И да — обе машины были обуты в Ikon Character Aqua SUV.

У модели, что появилась в 2025 году, четыре глубоких продольных канавки для отвода воды и небольшие грунтозацепы в плечевых зонах. Они помогают держать сцепление не только на асфальте, но и на грунтовке, и на гравийке. А еще имеется очень полезная штука в виде резиновых камнеудалителей, расположенных в центральных канавках. Как мы убедились в ходе теста, они действительно предотвращают забивание протектора мелкими камнями и снижают риск порезов.

1/4

Боковины тут усиленные, чтобы держать удары и (по возможности) защищать от боковых пробоев и выживать на тех дорогах, что и дорогами назвать сложно. Шина получается одновременно прочная и долговечная.

И, кстати сказать, ламели со специальной геометрией и акустические зоны в плечевых блоках помогают снизить шум.

Haval H9 полагались покрышки размерностью 265/65 R18. Едем через Чегемское ущелье, перевал Актопрак в Баксанское ущелье: почти 200 километров с тем самым разнообразным покрытием. Отличный асфальт, грейдер с колеями, каменистые участки и затяжные грунтовые серпантины. И вот некоторые впечатления.

На приличном шоссе шины ведут себя безупречно. Контроль полный, без нервов, с понятным откликом и хорошим сцеплением. Даже на скоростных участках нет ни шума, ни лишних вибраций. А вот грунтовый перевал Актопрак высотой больше двух тысяч метров стал настоящей проверкой на прочность резины. Здесь наши колеса показали, что камнеудалители — реально находка. За весь день теста — считанные камни в протекторе.

На спусках и подъемах с рыхлым гравием покрышки не срываются, держат сцепление даже там, где логичнее было бы ожидать пробуксовок. Усиленные боковины справились со всеми дорожными невзгодами без порезов, грыж и других видимых разрушений. Причем это не теоретический офф-роуд ради красивых фото, а нормальные такие кавказские направления: пыль, камни, грейдер, ямы и колеи.

Фото портала АвтоВзгляд

На следующий день — подъем на плато Бермамыт все на той же «девятке», но уже дизельной. Маршрут — 95 км в одну сторону, из которых 35 — откровенное бездорожье. Опять разбитый грейдер, колея, трава, острый гравий, каменные ступеньки и промоины. Навигатор на этом участке работал по принципу «езжайте куак хотите — все равно приедете куда надо».

И здесь шины еще раз подтвердили, что характер у них точно есть. Во всех перечисленных выше бездорожных «дисциплинах» резина держала машину четко и предсказуемо.

Впрочем, точно так же показал себя комплект Character Aqua SUV размзерности 225/60 R18, установленный наHaval H3. Маршрут к озеру Гижгит и дальше до урочища Джилы-Су. Асфальт, гравийка, укатанный грунт и снова камни. Ну что тут сказать? Разницы между рамным внедорожником и городским «паркетником» в плане работы шин практически нет.

На асфальте все стабильно. Достаточно тихо, ровно, понятно. На серпантинах с их постоянными перепадами высот шины сохраняют предсказуемое поведение. Гравийка — без нервов. Машина не скользит, держится цепко. Камнеудалители опять отработали отлично. Увы, но на противостояние аквапланированию проверить новинку сезона пока не удалось.

За три дня теста не выпало ни капли дождя. Природа, видимо, решила, что этот квест мы проверим как-нибудь в другой раз. Тем не менее, определенный опыт у нас есть. В прошлом году на младших моделях марки — Icon Aqua3 — мы проехали больше 5000 километров. И где-то под Воронежем как-то попали под жесточайший ливень.

Фото портала АвтоВзгляд

Так вот когда владельцы Mercedes-Benz и Range Rover сбрасывали скорость до 70-90 км/ч, чтобы хоть как-то держаться в полосе, а наш старенький седан на летних дождевых шинах от Ikon Tires уверенно пер 120. Контроль над автомобилем был абсолютным. Иными словами, если уж младшая модель справилась с мокрым асфальтом на отлично, то Character Aqua SUV — классом выше и с более сложным рисунком протектора — точно не покажет себя хуже.

Ну и что же в итоге? Да, с маркетинговой точки зрения перед нами просто ребрендинг: Ikon вместо Nokian, Character — на замену Nordman. Но тут важно другое — шина от этого хуже не стала. Все, за что ценили старую добрую «финскую» резину, осталось на месте. Во всех смыслах, и на любых покрытиях.

Это честный рабочий инструмент для тех, кто понимает, что дорога бывает разной. Для трассы, дачи, дальних и непредсказуемых порой автопутешествий, и даже для лютого оффр-оуда — подходит. Не всегда, конечно, превратит машину в гусеничный вездеход, но благодаря ей вы точно не станете буквально на пустом месте пешеходом. И, кстати говоря, размерности у этой модели — от 16 до 20 дюймов — вполне уже обеспечивают потребности рынка.