Женевский автосалон-2020 отменен: организаторы обещают вернуть купленные билеты

Организаторы подчеркивают, что решение об отмене автосалона, как и предполагал портал «АвтоВзгляд», стало прямым следствием решения швейцарского правительства о запрете проведения в стране мероприятий, в которых будет участвовать более 1000 человек.

В связи с этим устроители автошоу «сожалеют о сложившейся ситуации, но здоровье всех участников приоритетнее".

— Это типичный форс-мажор и огромные потери для производителей, которые вложили огромные средства в свое присутствие в Женевской экспозиции. Тем не менее, мы убеждены, что они поймут сие решение», — заявил глава совета директоров авто-шоу Морис Турреттини.

Также он напомнил, что за несколько дней до открытия автосалона все было практически готово к приему гостей. Но ситуация изменилась с появлением первых подтвержденных коронавирусных заболеваний в Швейцарии.

Будут ли компенсированы затраты участников выставки, станет ясно через неделю. Однако посетители автосалона не пострадают: тем из них, кто уже купил билеты, деньги будут возвращены полностью.