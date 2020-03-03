Car of the Year-2020: выбран лучший автомобиль года, который в Россию не приедет

Победителя конкурса всегда объявляли накануне открытия автосалона в Женеве. Отмена главного европейского мотор-шоу не стала причиной для переноса церемонии награждения.

В итоге европейским автомобилем года стал хетчбек Peugeot 208, который набрал 281 балл. Далее расположились электрические Tesla Model 3 (242 балла) и Porsche Taycan (222 очка). Четвертое место занял популярный в Европе Renault Clio (211 баллов), пятое — компакт Ford Puma (209). Шестое место досталось Toyota Corolla (152), а седьмое — BMW 1-й серии (133).

Европейцам остается только позавидовать, ведь из этого списка в Россию приедут далеко не все машины. Peugeot 208, ровно как Renault Clio с Ford Puma, мы не дождемся. Ведь компактные хэтчбеки у нас непопулярны. Хетчбек «Королла» тоже не стоит ждать, так как у нас продают седан. А BMW 1-й серии уже нет в российской модельной гамме BMW.

А вот что мы можем увидеть, так это электроспорткары! Правда, они будут редкими гостями на наших дорогах, ведь «Теслу» завозят только «серые» дилеры и только под заказ. А цена на Taycan начинается от 7 793 000 рублей, так что увидеть его можно будет лишь где-нибудь в Барвихе.