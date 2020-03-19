Заводы Porsche внезапно уходят на каникулы из-за пандемии

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Porsche отправляет своих сотрудников на вынужденные двухнедельные каникулы. Произойдет это 23 марта, то есть уже на следующей неделе. Таким образом, немцы присоединяются к другим компаниям, которые уже ввели карантин из-за коронавируса.

При этом головной завод в Цуффенхаузене и предприятие в Лейпциге закроются уже в эту субботу.

Кроме того, Porsche вводит запрет на командировки персонала, а сотрудников переводят на удаленную работу.

Причина не только в защите кадров от китайской хвори, но и в нарушениях, связанных с цепочками глобальных поставок, которые не позволяют должным образом обеспечить производственный процесс.

Напомним, что о приостановке производства объявили BMW и Honda, а еще ранее — Volkswagen, Renault, PSA и Ford.

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19 марта 2020
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