Заводы Porsche внезапно уходят на каникулы из-за пандемии

При этом головной завод в Цуффенхаузене и предприятие в Лейпциге закроются уже в эту субботу.

Кроме того, Porsche вводит запрет на командировки персонала, а сотрудников переводят на удаленную работу.

Причина не только в защите кадров от китайской хвори, но и в нарушениях, связанных с цепочками глобальных поставок, которые не позволяют должным образом обеспечить производственный процесс.

Напомним, что о приостановке производства объявили BMW и Honda, а еще ранее — Volkswagen, Renault, PSA и Ford.