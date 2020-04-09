Японцы представили обновленное купе Lexus LC

Спорткупе Lexus LC 2021 модельного года потеряло почти 10 кг веса за счет облегченных деталей подвески и колесных дисков. Вместе с тем, инженеры увеличили ход передней подвески и сделали его более плавным, а также добавили жесткости задним стабилизаторам. А в списке базового оснащения появилась система Active Cornering Assist (ACA), контролирующая поведение авто в поворотах.

Кроме того, японцы усовершенствовали программное обеспечение, отвечающее за работу десятиступенчатого «автомата», работающего вместе с гибридной силовой установкой. В дизайне тоже произошли кое-какие изменения. Во-первых, LC 500 и 500h обзавелись 20-дюймовыми колесными дисками в новом исполнении, а еще двумя свежими оттенками окраски кузова и новыми вариантами отделки.

Продажи новинки стартуют в первую очередь на рынке Соединенных Штатов во второй половине 2020 года. Напомним, в России сегодня представлен дореформенный Lexus LC, вооруженный пятилитровым V8 мощностью 477 л. с. в сочетании с десятиступенчатой АКП. Авто в гибридной версии у нас не продается. Ценник начинается от 8 580 000 рублей.