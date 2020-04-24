Liqui Moly поддержала службу «Скорой помощи» в борьбе с коронавирусом

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», российский офис производителя различной автохимии оказал помощь отечественным медикам на сумму в 7 млн. рублей. Именно во столько оценивается партия моторных масел, автохимии и других специальных жидкостей для автомобилей, переданная компанией «ЛИКВИ МОЛИ Руссланд» на нужды службы «Скорой помощи». Таким образом компания проявила свою социальную позицию в борьбе с коронавирусом.

– Для компании Liqui Moly безопасность и надежность являются ключевыми факторами в работе, поэтому мы решили поддержать тех, кто на передовой, постоянно рискуют своим здоровьем, помогая другим без отдыха и сна. Компания предоставила для парка автомобилей Московской областной станции скорой медицинской помощи необходимые смазочные материалы, для качественной работы, — говорится в официальном релизе бренда.

И, надо сказать, эта помощь весьма актуальна, особенно если учесть, что ГБУЗ МО МОССМП обслуживает 46 станций скорой помощи в Подмосковье, которые в нынешней ситуации испытывают запредельные нагрузки.