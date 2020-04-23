Преступники выдумывали новый, хотя и глупый способ вымогательства у автомобилистов в период самоизоляции

Самоизоляционная «пауза», на которую поставлена российская экономика под лозунгом борьбы с коронавирусом, похоже, начинает давать свои негативные плоды. Огромная масса людей, разогнанная угрозой драконовских штрафов по домам, оказалась фактически без работы.
У кого-то без малого за месяц такой жизни финансы подошли к концу. И у части не особо одаренных, но склонных к противоправному заработку граждан мысль заработала в самом привычном для них русле.
Свежий пример проявления бандитской «смекалки» в отношении автовладельцев зафиксирован в Екатеринбурге. На днях жители нескольких домов по улице Фрунзе, выходя из своих подъездов, обнаружили, что боковые стекла у девяти машин, припаркованных во дворе, оказались разбиты.
Из салонов авто при этом ничего не пропало, — вариант банального воровства пришлось сразу исключить. Зато на сиденье одной из побитых «тачек» обнаружилась напечатанная на принтере записка, прояснявшая мотивы серийного вандала, покурочившего под покровом ночи почти десяток ни в чем ни повинных транспортных средств.
Текст послания крайне лаконичен, четко структурирован и недвусмысленен. Из него становится ясно, что автору скоро будет нечего есть. Как, собственно, и нечего терять. Поэтому рекомендовано понять и простить: если автовладелец не хочет, чтобы с его авто впредь не случилась какая-нибудь беда, типа порезанных колес или пожара, он должен перевести вымогателю 2000 рублей.
Номер виртуальной банковской карты прилагается. Чтобы заплативший не пострадал, предлагается указать номер его машины в пояснении к транзакции. На раздумья хозяевам транспортных средств преступник дает одни сутки.
Теоретически, выйти на след не особо оригинального рэкетира не сложно. Полиции достаточно запросить банк о данных гражданина, оформившего карту, а дальше все элементарно. Дело в другом.
«Предприимчивый» вандал уже нанес изрядный ущерб автомобилистам: установка нового стекла — дело не дешевое и не быстрое, особенно в условиях коронавирусного закрытия авторемонтных мастерских. И тот факт, что злоумышленника наверняка быстро отловят, материальный ущерб от его действий никак не компенсирует.
Хуже всего то, что в дальнейшем подобных инцидентов будет только прибавляться. В Москве, например, по некоторым данным, мигранты уже отбирают у прохожих наличность и мобильные телефоны. А что остается делать людям, потерявшим свой ежемесячный доход из-за коронавирусной истерики?