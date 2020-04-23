Преступники выдумывали новый, хотя и глупый способ вымогательства у автомобилистов в период самоизоляции

Самоизоляционная «пауза», на которую поставлена российская экономика под лозунгом борьбы с коронавирусом, похоже, начинает давать свои негативные плоды. Огромная масса людей, разогнанная угрозой драконовских штрафов по домам, оказалась фактически без работы.

У кого-то без малого за месяц такой жизни финансы подошли к концу. И у части не особо одаренных, но склонных к противоправному заработку граждан мысль заработала в самом привычном для них русле.

Свежий пример проявления бандитской «смекалки» в отношении автовладельцев зафиксирован в Екатеринбурге. На днях жители нескольких домов по улице Фрунзе, выходя из своих подъездов, обнаружили, что боковые стекла у девяти машин, припаркованных во дворе, оказались разбиты.

Из салонов авто при этом ничего не пропало, — вариант банального воровства пришлось сразу исключить. Зато на сиденье одной из побитых «тачек» обнаружилась напечатанная на принтере записка, прояснявшая мотивы серийного вандала, покурочившего под покровом ночи почти десяток ни в чем ни повинных транспортных средств.