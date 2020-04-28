На заводе Rolls-Royce во время пандемии работают настоящие пчелы

Изначально, проект по строительству пасеки должен был рассказать о экологических инициативах британского бренда. На территории завода построили шесть деревянных ульев, пять из которых назвали в честь моделей бренда — Cullinan, Dawn, Phantom, Ghost и Wraith. Шестой посвятили легендарной эмблеме компании — фигурке «Дух экстаза».

Сейчас в ульях обитают более 250 000 пчел. В компании Rolls-Royce рассказали, что они успешно пережили зиму и готовятся к весне. Медом, который они добудут, станут угощать гостей предприятия.

Что касается конкурентов, то они тоже не стоят на месте. Так, в прошлом году ульи появились и у Bentley. Так что британские бренды вполне могут устроить соревнование, чей мед вкуснее и премиальнее.