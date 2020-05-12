KIA выпустила спецверсию внедорожника Mohave

От уже ранее представленного публике варианта KIA Mohave нестандартная версия внедорожника под названием Gravity отличается черной решеткой радиатора с рисунком, похожим на наконечники стрел. Вторая новинка в облике — черные 20- дюймовые колесные диски, чей дизайн напоминает кристаллы снежинок.

Изменения коснулись также отделки интерьера Mohave. В версии Gravity рулевое колесо, центральный подлокотник и боковые панели в дверях обиты мягкой алькантарой. Элементы подсветки салона, ранее располагавшиеся только на панели перед передним пассажиром, теперь добавлены и на передние двери.

Во всех модификациях внедорожника появились подстаканники для обитателей второго ряда кресел и увеличенные подголовники.

Напомним, что пока KIA Mohave предлагается на корейском рынке с дизельным двигателем V6 3,0 (260 л. с.) и 8-ступенчатым «автоматом». Появление нового KIA Mohave на российском рынке ожидается в конце 2020 года.

Не исключено, что его версия Gravity, как это случалось с комплектацией X-Line на прочих моделях KIA, будет продаваться одновременно на рынках Кореи и России.