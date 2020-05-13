В Hyundai признались, что сотни тысяч автомобилей являются опасными для жизни

По информации Carscoops, речь идет об австралийском рынке, где под отзыв попали немногим меньше 10 000 кроссоверов Hyundai Santa Fe, выпущенных с 2005-го по 2009 год. А также без малого 20 000 седанов Elantra, сошедших с конвейера в период с 2005-го по 2011 год. Венчают картину 70 000 хетчбэков Hyundai i30, собранных с 2006-го по 2010 год.

Как выяснилось, пожар может случиться из-за брака в электронном модуле ABS. Под воздействием влаги не исключен риск возникновения замыкания. Дилеры даже порекомендовали автовладельцам не загонять свои машины в гаражи и подземные стоянки, а также воздержаться от стоянки рядом с огнеопасными материалами.

Напомним, что по аналогичной причине корейцы уже отозвали почти 500 000 автомобилей на североамериканском рынке. Российским же владельцам Hyundai можно не беспокоиться.