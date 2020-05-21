Стало известно, как будет выглядеть обновленный Volkswagen Arteon

На фото Volkswagen Arteon 2018 модельного года
Лифтбэк Volkswagen Arteon, в 2017 году вставший на место Passat CC в продуктовой линейке бренда и анонсированный для России, готовится к обновлению. Тестовый образец модели, претерпевшей фейслифтинг, практически не прикрытый камуфляжем, был замечен на европейских дорогах общего пользования. Чем порадует новинка, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Шпионские фото, обнародованные зарубежным изданием Carscoops, дают возможность увидеть, как поменяется Volkswagen Arteon после рестайлинга. Серьезных превращений ждать не стоит: на снимках можно заметить слегка подретушированные оптику, фальшрадиаторную решетку с меньшим количеством хрома, а также пластиковый обвес.

На крышке багажника под логотипом по-прежнему можно найти надпись с названием модели, но другим шрифтом. Впрочем, на этом внешние обновки заканчиваются. Что ждет в салоне — пока не ясно. Зато стало известно, что Volkswagen Arteon выйдет в версии R.

  • Фото: Carscoops
  • Фото: Carscoops

По слухам, под капотом «заряженного» лифтбэка покупателей будет ждать двухлитровая турбированная «четверка» мощностью около 300 л. с., позаимствованная у Golf R. По другой версии, новинка получит 400-сильный движок. Каким точно мотором снабдят «горячее» авто, станет известно позднее.

Ожидается, что обновленный Volkswagen Arteon дебютирует в конце 2020 года. Кстати, как сообщал портал «АвтоВзгляд», в июле 2019 года на официальной странице немецкого бренда в Instagram появилась информация, что модель прикатит к нашим соотечественникам в 2020-м. Правда, после этого дополнительных данных о старте российских продаж больше не поступало.

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21 мая 2020
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