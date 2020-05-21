Стало известно, как будет выглядеть обновленный Volkswagen Arteon

Шпионские фото, обнародованные зарубежным изданием Carscoops, дают возможность увидеть, как поменяется Volkswagen Arteon после рестайлинга. Серьезных превращений ждать не стоит: на снимках можно заметить слегка подретушированные оптику, фальшрадиаторную решетку с меньшим количеством хрома, а также пластиковый обвес.

На крышке багажника под логотипом по-прежнему можно найти надпись с названием модели, но другим шрифтом. Впрочем, на этом внешние обновки заканчиваются. Что ждет в салоне — пока не ясно. Зато стало известно, что Volkswagen Arteon выйдет в версии R.