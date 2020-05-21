Стало известно, как будет выглядеть обновленный Volkswagen Arteon

Шпионские фото, обнародованные зарубежным изданием Carscoops, дают возможность увидеть, как поменяется Volkswagen Arteon после рестайлинга. Серьезных превращений ждать не стоит: на снимках можно заметить слегка подретушированные оптику, фальшрадиаторную решетку с меньшим количеством хрома, а также пластиковый обвес.
На крышке багажника под логотипом по-прежнему можно найти надпись с названием модели, но другим шрифтом. Впрочем, на этом внешние обновки заканчиваются. Что ждет в салоне — пока не ясно. Зато стало известно, что Volkswagen Arteon выйдет в версии R.
По слухам, под капотом «заряженного» лифтбэка покупателей будет ждать двухлитровая турбированная «четверка» мощностью около 300 л. с., позаимствованная у Golf R. По другой версии, новинка получит 400-сильный движок. Каким точно мотором снабдят «горячее» авто, станет известно позднее.
Ожидается, что обновленный Volkswagen Arteon дебютирует в конце 2020 года. Кстати, как сообщал портал «АвтоВзгляд», в июле 2019 года на официальной странице немецкого бренда в Instagram появилась информация, что модель прикатит к нашим соотечественникам в 2020-м. Правда, после этого дополнительных данных о старте российских продаж больше не поступало.