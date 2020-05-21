Власти снимают кое-какие ограничения для водителей, введенные из-за коронавируса, но штрафовать продолжают

В стране постепенно начали снимать ограничения для автомобилистов, введенные властями из-за коронавируса. При этом в Москве из-за большого количества заразившихся, это делать не спешат. Более того, продолжают штрафовать.

Еще 13 апреля в столице отменили плату за парковку для медработников. Чтобы получить такую возможность, больницы и поликлиники должны были передать списки с именами сотрудников в Департамент здравоохранения Москвы. Видимо, многие так и сделали, но штрафы медикам все равно приходят. Так, радио «Коммерсант» в эфире от 21 мая рассказало историю врача, получившего несколько штрафов за неоплаченную парковку, хотя госномер своего автомобиля он передал куда следует. Теперь медик, лечащий людей от коронавируса, будет собирать справки, чтобы обжаловать штрафы в суде. А кто же тогда будет бороться с пандемией? Может быть, на чиновников АМПП надеть белые халаты и отправить в «красную зону»? Тогда и штрафы медикам приходить перестанут. И это, судя по данным движения «Синие ведерки» — далеко не единичный случай.

Но послабления все же есть. Так, МАДИ отменила более 600 штрафов за поездки с неправильно указанным номером автомобиля в цифровом пропуске. Как сообщили представители этой структуры Дептранса Москвы, «около 670 штрафов отменили за два дня в Москве для автомобилистов, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по столице», — заявляет ссылаясь в своем телеграм-канале пресс-служба столичного Департамента транспорта.