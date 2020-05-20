Российские автозаводы Nissan и Volkswagen сокращают и штат, и объемы производства

Фото: Nissan
В Сеть просочились данные, что на российском заводе Nissan грядет серьезное сокращение штата, также как увольнения начались и на производстве Volkswagen. Вслед за этим предприятия перейдут к сжатым объемам производства. В чем причина такого развития событий, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Российские СМИ растиражировали сведения о том, что на «ниссановском» заводе в Санкт-Петербурге в ближайшее время планируется увольнение около 450 сотрудников, то есть порядка четверти штата. Подписавшим заявление по собственному желанию рабочим будет выплачено шесть окладов.

Отметим, что еще в начале марта директор по связям с общественностью российского офиса марки Роман Скольский сообщил порталу «АвтоВзгляд» о том, что сборочные линии готовятся перейти к работе в одну смену. И причиной тому падение спроса на автомобили Nissan.

Впрочем, и до пандемии коронавируса дела японского бренда в нашей стране шли, как говорится, ни шaткo ни вaлкo. Так, за 2019 году продажи новых машин Nissan по данным Ассоциации европейского бизнеса снизились на 20% (до 65 000 экземпляров). А за первые четыре месяца 2020 года японцы отдали в руки покупателей на 12% авто меньше, нежели годом ранее (19 264 единицы).

Фото: Volkswagen

Кстати, официальный представитель марки поспешил заверить наших соотечественников, что полная остановка конвейера не входит в планы компании, и уж тем более автостроитель не собирается покидать российский рынок. И даже в будущем будет вновь наращивать объемы производства, когда дела бренда пойдут на лад.

В то же время завод Volkswagen Group Rus, расположенный в Калуге, тоже приступил к сокращению штата. Об это сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на источники в профсоюзной организации. Работникам также предложено шесть окладов, а вот число уволенных не сообщается.

Специалисты АЕБ подсчитали, что в 2019 году немецкий бренд потерял всего лишь 2% продаж (104 384 автомобиля), а за январь-апрель реализация сократилась на 15% (до 26 887 штук). Судя по всему и объемы собираемых авто на предприятии Volkswagen тоже изрядно упадут.

В итоге все это наводит на неутешительные мысли о том, что так называемый «черный апрель» 2020 года будет первым, но не последним месяцем с мизерными продажами, а сокращения штатов российских автозаводов будут только продолжаться.

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20 мая 2020
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