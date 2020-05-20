Российские автозаводы Nissan и Volkswagen сокращают и штат, и объемы производства

Российские СМИ растиражировали сведения о том, что на «ниссановском» заводе в Санкт-Петербурге в ближайшее время планируется увольнение около 450 сотрудников, то есть порядка четверти штата. Подписавшим заявление по собственному желанию рабочим будет выплачено шесть окладов.

Отметим, что еще в начале марта директор по связям с общественностью российского офиса марки Роман Скольский сообщил порталу «АвтоВзгляд» о том, что сборочные линии готовятся перейти к работе в одну смену. И причиной тому падение спроса на автомобили Nissan.

Впрочем, и до пандемии коронавируса дела японского бренда в нашей стране шли, как говорится, ни шaткo ни вaлкo. Так, за 2019 году продажи новых машин Nissan по данным Ассоциации европейского бизнеса снизились на 20% (до 65 000 экземпляров). А за первые четыре месяца 2020 года японцы отдали в руки покупателей на 12% авто меньше, нежели годом ранее (19 264 единицы).