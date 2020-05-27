Стартовали российские продажи Audi S6 и Audi S7 Sportback

Audi S6 и Audi S7 Sportback дебютируют на российском рынке с единственным двигателем. Бензиновый силовой агрегат V6 TFSI при рабочем объеме 2894 см3 развивает мощность 450 л. с. и крутящий момент 600 Нм. Седан Audi S6 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, а Audi S7 Sportback — за 4,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Крутящий момент передается на колеса через восьмиступенчатую коробку передач tiptronic, которая работает в паре с системой постоянного полного привода.

В трансмиссии применена технология «мягкого» гибрида с использованием стартер-генератора и литий-ионного аккумулятора. Благодаря ей, машина может двигаться накатом с отключенным двигателем в течении 40 секунд.

В стандартную комплектацию обеих моделей входят спортивная подвеска с регулировкой жесткости амортизаторов, система старт/стоп, спортивные передние и задние тормоза, прогрессивное рулевое управление, светодиодные фары, задние фонари и дневные ходовые огни, спортивные передние сиденья, многофункциональный кожаный руль, четырехзонный климат-контроль, фирменная мультимедийная система MMI, «виртуальный кокпит», круиз-контроль, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, электропривод крышки багажника и прочие опции.

Audi S6 доступен для заказа по цене от 5 972000 рублей, Audi S7 Sportback «стартует» от 7 041 000 рублей.