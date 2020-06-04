Японцы представили новую Toyota Fortuner

Новинка получила в свой арсенал полностью светодиодное оформление, причем оптика стала моднее и элегантнее. Добавились солидные воздухозаборники в бампере, свежего дизайна колесные диски и защитные накладки для езды по бездорожью. А еще для привлечения молодой аудитории внедорожник обзавелся двухцветным окрасом кузова.

Интерьер преобразился за счет новых материалов отделки, продвинутой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, более удобных кресел. Из опций следует отметить адаптивный круиз-контроль, индикатор слежения за раз-меткой, беспроводную зарядку для смартфонов и амбиентную подсветку. Кроме того, обновленец козыряет парктрониками по всему периметру, акустикой от JBL и возможностью бесключевого доступа в салон.

Не обошлось без изменений и в техническом плане. Отныне турбодизель «выдувает» с 2,8 литров 204 силы. Вырос до 500 Нм и крутящий момент. А вот коробка осталась прежней, но зато проверенной временем. Речь о шестидиапазонном «автомате», которому в Тайланде предлагается альтернатива в виде «механики» о шести ступенях.

Отдельного внимания заслуживают подвески Fortuner — теперь здесь иные амортизаторы и сайлентблоки, а в рулевом управлении изменился алгоритм настроек. Вероятно, автомобиль больше не будет бессистемно рыскать по дороге и вытряхивать из седоков пищу на откровенном бездорожье.