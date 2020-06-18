Mercedes-AMG показал обновленный седан E 63

У модели изменился дизайн бамперов и решетки радиатора, а также появился новый капот. Инженеры утверждают, что улучшенная аэродинамика передней части позволила снизить подъемную силу на передней оси. Кроме этого, на 27 мм расширили колесные арки, а задние фонари соединили карбоновой горизонтальной планкой.

Что касается интерьера, то тут такие же изменения, как и у обычных «ешек». В частности, появилась фирменная мультимедиа-система MBUX с 12,3-дюймовым центральным монитором. Но у нее иное графическое исполнение, чем у «гражданских» версий седана. Также добавили режим, позволяющий просматривать данные телеметрии и замерять время круга. Все это пригодится водителю, если он станет участвует в заездах на гоночном треке.

Мощность 4-литровой надувной V-образной «восьмерки» не изменилась. Она также развивает 571 л. с. в версии E 63 и 612 л. с. — E 63 S. Двигатель спарен с прежним 9-ступенчатым «автоматом», ну а привод у седана только полный.

Обновленная модель может появиться в Европе до конца года. Что касается России, то, скорее всего, у нас будет только самая «злая» версия AMG E 63 S.