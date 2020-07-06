Играем в цифры: что стоит за космическим ростом июньских продаж китайской Chery

Однако если считать в штуках, то история выглядит не столь прекрасной: в последний весенний месяц, когда самоизоляционные ограничения бушевали по всей стране, бренду удалось пристроить только 303 своих машины, а в июне — 659 авто. Рост продаж, конечно, налицо, но уже без «процентного» пафоса из серии «мы порвали всех».

Но в случае с Chery куда интереснее другое. Впервые за долгие годы в лидеры продаж вырвался относительно свежий и технически более продвинутый кроссовер Tiggo 4, сместивший с пьедестала старичка Tiggo 3, занимавшего эту позицию еще со времен своей FL-ипостаси. Это говорит о том, что даже непритязательный провинциальный потребитель становится более взыскательным в выборе транспортного средства и откровенным «прошлым веком» на колесах его уже не шибко и заинтересуешь. Еще одно тому подтверждение — рост продаж действительно современного во всех смыслах SUV, которым является большой Tiggo 8, совсем недавно прикативший в Россию. Если вернуться к любимым маркетологами процентам, то на долю «четверки» пришлось 56% июньских продаж бренда, а на «восьмерку» — 23%. Внушает?

Между тем, и сами китайцы понимают, что на морально устаревших авто уже никуда на нашем рынке не уедут и, судя по всему, готовы кардинально изменить свою линейку. Иначе чем иным объяснить тот факт, что они объявили на своих «ветеранов» — Tiggo 3 и Tiggo 5 — распродажу: до конца июля эти модели можно купить по вкусным ценам, начинающимся от 749 000 рублей. В российском модельном ряду компании грядут перемены…