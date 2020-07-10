Сразу у четырех моделей LADA обнаружены серьезные проблемы с движками: вытекает масло

По информации «Лада.Онлайн», проблема касается машин, выпускаемых с 2019 года по настоящее время и укомплектованных 1,6-литровыми 16-клапанными моторами. Да, именно в них выявлен дефект пресловутых заглушек распредвала, дающих течь.

Не исключено, что в ближайшем будущем АВТОВАЗ объявит сервисную кампанию, пригласив владельцев упомянутых машин в технические центры.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в пресс-службу российского гиганта, но на момент публикации, ответа получено не было.