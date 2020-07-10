Сразу у четырех моделей LADA обнаружены серьезные проблемы с движками: вытекает масло

Фото: АвтоВзгляд
Официальные дилерские центры LADA получили предписание с Волжского автозавода о необходимости проверить четыре модели на предмет утечки масла из заглушек распределительного вала. Речь идет об автомобилях семейства Vesta, Granta, Largus и XRAY.

По информации «Лада.Онлайн», проблема касается машин, выпускаемых с 2019 года по настоящее время и укомплектованных 1,6-литровыми 16-клапанными моторами. Да, именно в них выявлен дефект пресловутых заглушек распредвала, дающих течь.

Не исключено, что в ближайшем будущем АВТОВАЗ объявит сервисную кампанию, пригласив владельцев упомянутых машин в технические центры.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в пресс-службу российского гиганта, но на момент публикации, ответа получено не было.

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10 июля 2020
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