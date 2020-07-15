ЗАЗ будет выпускать автомобили LADA

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказал украинскому изданию «Новое время» официальный представитель корпорации «УкрАвто», куда входит пресловутый Запорожский автозавод, сейчас на предприятии анализируют возможности для старта производства автомобилей LADA.

Сведения о том, что на Украине начнут выпускать машины российского бренда LADA, появились еще весной. Сейчас эту информацию подтвердил лично пресс-секретарь «УкрАвто» Игорь Скляренко. По его словам, специалисты оценивают состояние завода для организации сборочного процесса.

— Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault, — заявил представитель «УкрАвто».

По неподтвержденным данным, ЗАЗ планирует начать выпуск сразу нескольких моделей LADA из семейства XRAY, Vesta и Largus.

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16 июля 2020
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