ЗАЗ будет выпускать автомобили LADA

Сведения о том, что на Украине начнут выпускать машины российского бренда LADA, появились еще весной. Сейчас эту информацию подтвердил лично пресс-секретарь «УкрАвто» Игорь Скляренко. По его словам, специалисты оценивают состояние завода для организации сборочного процесса.

— Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault, — заявил представитель «УкрАвто».

По неподтвержденным данным, ЗАЗ планирует начать выпуск сразу нескольких моделей LADA из семейства XRAY, Vesta и Largus.