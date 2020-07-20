Представлена обновленная Toyota Camry

С точки зрения дизайна автомобиль похорошел за счет свеженьких бамперов и двухцветной окраски кузова. Вот, собственно, и все. А что еще нужно для фейслифтинга, продиктованного 2021 модельным годом?

Куда больше изменений в салоне. Теперь здесь новая центральная консоль с парящей тачпанелью диагональю 9 дюймов, а мультимедиа обучена воспринимать голосовые команды. Креслам достался новый орнамент и стало меньше хрома.