Представлена обновленная Toyota Camry

Фото: Toyota
Популярный японский седан претерпел плановое обновление, причем доработкам подверглась не только внешность, но и внутреннее убранство. А еще Toyota Camry обзавелась чудо-набором систем безопасности.

С точки зрения дизайна автомобиль похорошел за счет свеженьких бамперов и двухцветной окраски кузова. Вот, собственно, и все. А что еще нужно для фейслифтинга, продиктованного 2021 модельным годом?

Куда больше изменений в салоне. Теперь здесь новая центральная консоль с парящей тачпанелью диагональю 9 дюймов, а мультимедиа обучена воспринимать голосовые команды. Креслам достался новый орнамент и стало меньше хрома.

Фото: Toyota

А еще освеженная Camry может похвастать комплексом безопасности Sense 2.5+, предупреждающим о возможности столкновения не только с попутным транспортом, но и «встречкой». Кроме того, система научилась видеть ночью, распознавая в том числе пешеходов и велосипедистов.

Модернизацию претерпел и круиз-контроль, умеющий двигаться в пробке, подчиняться требованиям дорожных знаков и даже перестраиваться для обгона. Вот только все это богатство доступно лишь потребителям североамериканского рынка. Когда же поумневшая Camry появится у нас, пока неизвестно.

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20 июля 2020
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