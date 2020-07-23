Почему владельцам «Нивы» теперь придется меньше платить за техническое обслуживание

Стартовое техническое обслуживание для Chevrolet Niva было прописано при пробеге 2—3 тысячи километров. LADA не стала отказываться от «нулевого техобслуживания» и даже заметно снизила его цену — процедура стоит 4200 рублей против прежних 6500. Правда, из перечня работ исчезла регулировка углов установки колёс.

Следующее ТО для внедорожника под маркой Chevrolet было запланировано при пробеге 15 000 км. Однако АВТОВАЗ посчитал, что его стоит проводить раньше, при 10 000 на одометре. У дилеров марки ТО-1 стоит 4900 рублей, тогда как владельцам машин с «золотым крестом» придется заплатить всего 3150 рублей.

Затем на СТО придется ездить через каждые 15 000 пробега — это касается абсолютно всех машин, независимо от марки. У вазовских дилеров одно посещение мастерской стоит от 7000 до 9900 рублей (в зависимости от пробега), тогда как представители Chevrolet просили от 4 950 до 14 200 рублей.

По подсчетам «АвтоВзгляда», до 90 000 километров владелец LADA Niva пройдёт 7 плановых ТО общей стоимостью 53 100 рублей. Хозяин этой же машины, но под маркой Chevrolet заедет на сервис те же 7 раз. Вот только итоговая сумма составит уже 62 000.

Напомним, что с 21 июля внедорожник Niva продается под маркой LADA, а не Chevrolet. Соответственно, гарантийное и техническое обслуживание теперь проходит по регламенту, прописанному АВТОВАЗом.