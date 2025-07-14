Госдума утвердила повышение пошлин для автовладельцев

С начала осени российским автомобилистам придется платить больше за оформление документов. Комитет по бюджету и налогам одобрил масштабное повышение госпошлин, которое может произойти уже через пару месяцев.

Как сообщило РИА Новости, законопроект, который рассмотрят в первом чтении 15 июля, затронет практически все основные услуги для автовладельцев. Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) подорожает на 50% — с 800 до 1200 рублей, а внесение корректировок в существующий ПТС будет стоить 525 рублей вместо прежних 350.

Наиболее значительный рост, в три раза, ожидает владельцев автомобилей при получении свидетельства о регистрации. Бумажный вариант обойдется в 1500 рублей (до этого 500), а пластик нового образца — в 4500 рублей. Национальные «права» на обычном пластике будут стоить 4000 рублей (вместо 2000), а документы нового поколения — 6000 рублей. Международные также подорожают вдвое — с 1600 до 3200 рублей.

Металлические транзитные номера для автомобилей поднимутся в цене до 2400 рублей (с 1600), бумажные — до 300. Постоянная регистрация авто теперь будет стоить 3000 рублей (было 2000), а для мотоциклов и прицепов — 2250 рублей (вместо прежних 1500).

За свидетельство о соответствии требованиям безопасности придется заплатить 4500 рублей (ранее 1500), а разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства — 3000 рублей.

Впервые вводится пошлина в 500 рублей за внесение данных техосмотра в единую систему. Автошколам же предстоит платить 15000 рублей за проверку соответствия учебной базы требованиям, что, по замыслу законодателей, должно повысить качество подготовки водителей.

Внимание уделят и перевозчикам опасных грузов: свидетельство о допуске теперь будет стоить 2250 рублей (ранее 1500), а его продление — 1500 рублей (было 1000). Эти меры, как отмечают в комитете, направлены на модернизацию системы транспортного контроля и повышение безопасности на дорогах.

Если соответствующий законопроект примут — а так, вероятно, и будет — новые тарифы начнут действовать уже с 1 сентября 2025 года. Так что у автовладельцев остается совсем немного времени на оформление документов по старым расценкам.