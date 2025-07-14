В Россию стали ввозить на 20% больше японских машин через Приморье

За первые шесть месяцев текущего года таможня Владивостока оформила более 137 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования. Большая часть приехала в нашу страну из Японии. Скромную долю составляют «корейцы», а «китайцев» можно чуть ли не пересчитать по пальцам.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные вышеупомянутой таможни, импорт автомобилей через нее вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Речь идет о более чем 19 тыс. машинах, ввезенных в нашу страну.

Напомним, власти Японии в конце июля 2023 года запретили экспортировать в Россию и новые авто, и с пробегом с бензиновыми и дизельными моторами объемом более 1,9 л. Аналогичные меры были введены для электрокаров и гибридов. Эти правила вступили в силу в начале августа прошлого года. С тех пор вплоть до ноября количество поставок во Владивосток снижалось, но теперь стабильно растет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что за полгода поставки китайских авто в Россию через Приморье выросли в 5,2 раза.