Mercedes-Benz намекнул на новейший Т-класс

Сейчас единственный компактвэн под маркой Mercedes носит название Citan. Это ближайший родственник французского Renault Kangoo, который не сильно от него отличается. В ближайшем будущем ситуация изменится: T-класс будет иметь намного больше отличий от «француза», хотя обе машины сохранят общую агрегатную базу.

Компания не скрывает, что будущий T-Class построен на одной платформе с Kangoo, но по размерам он будет крупнее его. Кроме того, Mercedes анонсировал задние сдвижные двери, продвинутые системы безопасности, а в перспективе — чисто электрическую версию.

– С новым T-классом мы предложим автомобиль, который позволит семьям и активным людям вступить в мир Mercedes-Benz. Эти клиенты разыскивают привлекательные и практичные компактные автомобили. И именно этим требованиям будет соответствовать новый T-класс, — пообещал Маркус Брайтшвердт, глава подразделения Mercedes-Benz Vans.

Пока марка из Штутгарта опубликовала только тизер-намек. Что неудивительно: до премьеры серийной машины пройдет еще примерно полтора года. Чуть раньше появится новый Citan — то есть упрощенная версия Т-класса для коммерческой, а не семейной эксплуатации.