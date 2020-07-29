Возрождение легенды: стартовало производство новых автобусов Ikarus

В 2003-м фабрику в Секешфехерваре закрыли из-за нерентабельности. В Сети есть множество видеороликов, как сейчас выглядят бывшие производственные цеха: это разбитые бетонные коробки, в которых почти не осталось никакого оборудования. В 2007-м судьбу этой площадки повторил завод в Будапеште. Тем удивительнее, что марка Ikarus не просто возрождена, а выпустила новую модель автобуса!

Как выяснилось, предприятие Ikarus Járműtechnika Kft еще два года назад выкупило права на легендарный бренд. За этим процессом стоит венгерский предприниматель Габор Селеш. До этого Селеш неоднократно пытался воскресить былую славу «Икарусов», выпуская автобусы и троллейбусы под маркой Ikarusbus.