Почему по транспондеру для М4 «Дон» далеко не всегда можно проехать по другим «платникам»

Платный проезд по тем или иным дорогам в нашей стране предоставляют как различные концессионные компании, так и государственная «Автодор». Иными словами, это такой же рынок, как, скажем, и в сегменте сотовых операторов — конкуренция, «деление» территорий и индивидуальные тарифы.

Безусловно, алгоритмы подобных бизнес-процессов так или иначе регулируются государством, но единой логистической политики, увы, все равно нет. Например, цены у коммерсантов выше автодоровских, хотя и больше условно обозначенной планки они их поднять не могут. Впрочем, ладно: ведь давно стало привычным, что коммерческие услуги зачастую дороже государственных.

Но почему нет согласованности в плане проезда по «платникам» страны вне зависимости от того, каким транспондером пользуется водитель? Тем более, что многие автомобилисты и вовсе не имеют представления, кто строит и обслуживает отдельно взятый участок трассы, и чем отличаются одни транспондеры от других. А они еще как отличаются!