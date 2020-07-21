Почему по транспондеру для М4 «Дон» далеко не всегда можно проехать по другим «платникам»

Платный проезд по тем или иным дорогам в нашей стране предоставляют как различные концессионные компании, так и государственная «Автодор». Иными словами, это такой же рынок, как, скажем, и в сегменте сотовых операторов — конкуренция, «деление» территорий и индивидуальные тарифы.
Безусловно, алгоритмы подобных бизнес-процессов так или иначе регулируются государством, но единой логистической политики, увы, все равно нет. Например, цены у коммерсантов выше автодоровских, хотя и больше условно обозначенной планки они их поднять не могут. Впрочем, ладно: ведь давно стало привычным, что коммерческие услуги зачастую дороже государственных.
Но почему нет согласованности в плане проезда по «платникам» страны вне зависимости от того, каким транспондером пользуется водитель? Тем более, что многие автомобилисты и вовсе не имеют представления, кто строит и обслуживает отдельно взятый участок трассы, и чем отличаются одни транспондеры от других. А они еще как отличаются!
Если раньше электронный «аусвайс», приобретенный на той же М4 «Дон», не давал возможности проехать, скажем, участок 15—58 км на М11, то полтора года назад пропускную систему разных конкурирующих компаний вроде бы объединили. Да и то, правда, корректно она стала работать лишь несколько месяцев спустя.
Однако не все пользователи знают, что для беспрепятственного проезда по всем платным дорогам необходимо подключить к устройству функцию интероперабельности. Проще говоря, активировать транспондеру роуминг. В противном случае, ездить с электронным пропуском «Автодора» можно будет исключительно по автодоровским же направлениям. И наоборот.
Не менее любопытным является тот факт, что скидки, которые предоставляют дорожники владельцам транспондеров, действуют лишь в «зоне покрытия» этих самых транспондеров. То есть с государственным T-Pass за объезд Одинцово или на М11 по пути в аэропорт Шереметьево дисконта не видать, как собственных ушей. Впрочем, не стоит ждать подарков судьбы и от «Автодора», если на стекле автомобиля закреплен пропуск сторонней организации.
Получается, что в бескомпромиссной гонке за потребителя между госкомпанией и концессионерами страдает сам потребитель, которого доят и те, и другие. Да, спасибо за сервис — освещение (кроме, увы, все той же М11 на головном участке), разметка и покрытие платных дорог радуют не только глаз, но и подвеску автомобиля. Ведь могут, когда хотят. Точнее, когда за это платят. К тому же, в отличие от европейского опыта, где на разных «платниках» работают разные транспондеры, в России, как уже было сказано, пусть и спустя время, стала действовать единая пропускная система, не требующая покупки индивидуальных устройств для отдельно взятых участков. Если, конечно, пилинг-центр в очередной раз не даст сбой, и оно сработает.