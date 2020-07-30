KIA Carnival возвращается в Россию после 10-летнего перерыва

Нас больше интересует другое: со сменой поколений KIA Carnival стал больше походить на кроссовер, чем на семейный «бус». Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеры чётко выделили капот, прорисовали мощные колёсные арки, плюс внедрили большие колёса (на 18 или 19 дюймов) и некрашеные накладки.

Сдвижные задние двери, которые всегда считались главным признаком минивэна, никуда не делись. К электрическим приводам все уже привыкли, а вот датчики срабатывания — относительная новинка. Это значит, что «калитка» автоматически откроется перед любым, кто стоит возле машины и у кого есть ключ.

Сам автомобиль стал крупнее: в длину — плюс 40 мм (5155), в ширину — плюс 10 мм (1995), а колёсная база растянулась на 30 мм (до 3090 мм). Теперь внутри будет просторнее. И это важно, ведь самая вместительная версия «Карнавала» должна разместить 11 человек на четырёх рядах кресел. Ещё заявлены версии поскромнее, на девять и семь пассажиров, включая водителя.

Впрочем, слово «поскромнее» касается только вместимости. Топовым исполнением считается семиместное, где на втором ряду стоит пара раздельных сидений. У каждого есть регулировки, подогрев и вентиляция. Также седокам понравятся откидные оттоманки для ног — в мире минивэнов это считается высшим шиком.