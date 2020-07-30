KIA Carnival возвращается в Россию после 10-летнего перерыва

Нас больше интересует другое: со сменой поколений KIA Carnival стал больше походить на кроссовер, чем на семейный «бус». Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеры чётко выделили капот, прорисовали мощные колёсные арки, плюс внедрили большие колёса (на 18 или 19 дюймов) и некрашеные накладки.
Сдвижные задние двери, которые всегда считались главным признаком минивэна, никуда не делись. К электрическим приводам все уже привыкли, а вот датчики срабатывания — относительная новинка. Это значит, что «калитка» автоматически откроется перед любым, кто стоит возле машины и у кого есть ключ.
Сам автомобиль стал крупнее: в длину — плюс 40 мм (5155), в ширину — плюс 10 мм (1995), а колёсная база растянулась на 30 мм (до 3090 мм). Теперь внутри будет просторнее. И это важно, ведь самая вместительная версия «Карнавала» должна разместить 11 человек на четырёх рядах кресел. Ещё заявлены версии поскромнее, на девять и семь пассажиров, включая водителя.
Впрочем, слово «поскромнее» касается только вместимости. Топовым исполнением считается семиместное, где на втором ряду стоит пара раздельных сидений. У каждого есть регулировки, подогрев и вентиляция. Также седокам понравятся откидные оттоманки для ног — в мире минивэнов это считается высшим шиком.
И вообще, пассажирам будет грех жаловаться на комфорт. За микроклимат пассажирского отсека отвечает отдельная зона климат-контроля, плюс между сиденьями упрятан большой охлаждаемый бокс (он, кстати, съёмный). И, конечно, на спинках передних сидений стоят отдельные экраны медиасистемы — без этого сейчас никуда.
Перед водителем возникает интерьер, очень похожий на салон нового Sorento: пара характерных 12-дюймовых дисплеев угадывается безошибочно. Хотя боссы KIA, надо отдать им должное, попросили дизайнеров придумать для «Карнавала» особенный стиль, хотя архитектура панели действительно взята от «Соренто».
Собственно, от Sorento минивэну досталась и платформа. Даже странно, что корейцы сразу не заявили полный привод — встроить его нет никаких проблем. Ещё одна странность — весьма скромный выбор моторов: один бензиновый (3,5 л, 294 л. с.) и один дизельный (2,2 л, 204 л. с.). Обоим полагается 8-диапазонный «автомат».
Впрочем, на разных рынках двигатели наверняка будут отличаться… И да, то, о чем «АвтоВзгляд» уже сообщил: Carnival возвращается на российский рынок, хотя KIA и не продавала у нас минивэны больше 10 лет. О ценах пока говорить рано, но можно ориентироваться на прайс-лист из Южной Кореи: там новинку будут продавать за $ 26 300 (1 900 000 рублей по курсу).