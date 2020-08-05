Как изменятся автомобили Skoda после прихода нового босса из Mercedes-Benz

Еще месяц назад Skoda объявила о том, что руководивший советом директоров почти пять лет Бернхард Майер оставит свою должность. И вот сегодня компания рассказала о назначении преемника.

О Шефере известно, что он начал карьеру в Daimler AG, где до 2002 года успел поработать на различных должностях в Германии, США и Южной Африке. Позднее эффективный менеджер переехал в Малайзию, где возглавил местное подразделение Daimler-Chrysler.

В 2012 году управленец перешел в Volkswagen, где в 2015 году возглавил совет директоров южноафриканского подразделения, и увеличил долю брендов Audi и Volkswagen до рекордных показателей в ряде стран региона.

Какие цели стоят перед Шефером не уточняется. Рискнем предположить, что и без того нацелившаяся в более дорогой сегмент некогда народная марка вскоре окажется еще более «премиальной».