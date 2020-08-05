Корейцы и качество: коленвалы для Hyundai будет отливать поставщик УАЗа

В течение шести лет корейская сторона планирует купить 1,4 млн единиц продукции (то есть более 230 тысяч отливок в год). Из этих отливок после механической и термической обработки будут получаться коленвалы двигателя Gamma 1.6. Такие моторы стоят на Hyundai Solaris, Hyundai Creta и KIA Rio.

«УАЗ-Автокомпонент» уверяет, что справится со сложным заказом. В качестве примера своей успешной работы компания приводит… сотрудничество с ОАО «РЖД».

Да, нашим железным дорогам ульяновцы отгружают чугунные и кованые метизы (то есть товары из металла). Хотя, конечно, коленчатый вал — изделие гораздо более сложное, чем болты и гайки.