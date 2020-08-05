Неожиданно, но ожидаемо: Михаил Ефремов открестился от причастности к смертельному ДТП

Не зря, похоже, адвокат звезды затягивал процесс, пытаясь выбрать наиболее правильную тактику, чтобы избежать ответственности по обвинению в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ефремов прямо заявил, что ничего не помнит о дорожном инциденте, в котором погиб водитель Сергей Захаров. И именно поэтому признавать вину в содеянном будет неправильно!

– Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?, — привел веский аргумент своей невиновности телеведущий.

Напомним, что к зданию суда стянулась достаточно большая толпа поклонников актера. Фанаты разного возраста скандировали лозунги с требованием снять все обвинения с Ефремова. Независимые эксперты уверены, что именно защита поспособствовала созданию массовки перед заседанием.