Неожиданно, но ожидаемо: Михаил Ефремов открестился от причастности к смертельному ДТП

Фото: АвтоВзгляд
Как и следовало ожидать, актер Михаил Ефремов, устроивший пьяную аварию со смертельным исходом, отказался признавать свою вину. Вероятно, артист и его защита окончательно определились со своей позицией по уголовному делу, рассматриваемому Пресненским судом города Москвы.

Не зря, похоже, адвокат звезды затягивал процесс, пытаясь выбрать наиболее правильную тактику, чтобы избежать ответственности по обвинению в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ефремов прямо заявил, что ничего не помнит о дорожном инциденте, в котором погиб водитель Сергей Захаров. И именно поэтому признавать вину в содеянном будет неправильно!

– Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?, — привел веский аргумент своей невиновности телеведущий.

Напомним, что к зданию суда стянулась достаточно большая толпа поклонников актера. Фанаты разного возраста скандировали лозунги с требованием снять все обвинения с Ефремова. Независимые эксперты уверены, что именно защита поспособствовала созданию массовки перед заседанием.

штрафы, суд, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, видеорегистратор, авария, ДТП, ГИБДД, прокуратура, автоуголовка, уголовный кодекс
5 августа 2020
130