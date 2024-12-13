Автоюрист напомнил, за что водителей штрафуют на АЗС

Многие водители ошибочно полагают, что на территории АЗС автомобилистам штрафы не выписывают. Но на самом деле это не так — есть несколько нарушений, за которые можно получить административное или даже уголовное наказание. А каких именно, напомнил автоюрист.

Как рассказал «Российской газете» автоюрист Лев Воропаев, самое распространенное нарушение, за которое автомобилистов наказывают рублем — движение на АЗС под «кирпич». Водительского удостоверения за такую шалость лишить не должны (поскольку это прилегающая территория), но штраф сотрудники ГАИ выписать могут. Так же, как и за выезд с АЗС в нарушение требования знака, указывающего направление движения. Вы удивитесь, но такое тоже бывает.

Разумеется, на АЗС происходят и наезды на пешеходов, а в таких ситуациях тоже можно получить штраф. И это — в лучшем случае. В худшем — если с летальным исходом или причинением тяжкого вреда здоровью — водителю грозит уголовное наказание и лишение свободы. А потому у бензоколонки нужно быть максимально внимательным. И не только во время маневрирования, но и в процессе самой заправки. Ведь за вырванный пистолет тоже наказывают. Причем — сурово.

— Пистолет аккуратненько достают из бензобака, отъехав несколько метров, кладут рядом с заправочной станцией и удаляются, думая, что никто их не заметил, а на самом деле подавляющее большинство АЗС оснащены камерами. В итоге водителей выявляют и привлекают за скрытие с места ДТП. Напомним, что за это грозит лишение ВУ от года до полутора либо арест на срок до 15 суток. В 90% случаев это, конечно же, решение права управления на один год, — говорит юрист.