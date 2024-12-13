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Автоюрист напомнил, за что водителей штрафуют на АЗС

Заезжая на заправку, нужно быть максимально внимательным

Многие водители ошибочно полагают, что на территории АЗС автомобилистам штрафы не выписывают. Но на самом деле это не так — есть несколько нарушений, за которые можно получить административное или даже уголовное наказание. А каких именно, напомнил автоюрист.

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Автор
Артем Князев

Изображение Автоюрист напомнил, за что водителей штрафуют на АЗС

Как рассказал «Российской газете» автоюрист Лев Воропаев, самое распространенное нарушение, за которое автомобилистов наказывают рублем — движение на АЗС под «кирпич». Водительского удостоверения за такую шалость лишить не должны (поскольку это прилегающая территория), но штраф сотрудники ГАИ выписать могут. Так же, как и за выезд с АЗС в нарушение требования знака, указывающего направление движения. Вы удивитесь, но такое тоже бывает.

Разумеется, на АЗС происходят и наезды на пешеходов, а в таких ситуациях тоже можно получить штраф. И это — в лучшем случае. В худшем — если с летальным исходом или причинением тяжкого вреда здоровью — водителю грозит уголовное наказание и лишение свободы. А потому у бензоколонки нужно быть максимально внимательным. И не только во время маневрирования, но и в процессе самой заправки. Ведь за вырванный пистолет тоже наказывают. Причем — сурово.

— Пистолет аккуратненько достают из бензобака, отъехав несколько метров, кладут рядом с заправочной станцией и удаляются, думая, что никто их не заметил, а на самом деле подавляющее большинство АЗС оснащены камерами. В итоге водителей выявляют и привлекают за скрытие с места ДТП. Напомним, что за это грозит лишение ВУ от года до полутора либо арест на срок до 15 суток. В 90% случаев это, конечно же, решение права управления на один год, — говорит юрист.

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