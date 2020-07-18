Как и с кого требовать компенсации, если в ДТП с коровой погиб человек

Неприятный факт, но до сих пор большинство российских автомобильных дорог проходят сквозь населенные пункты. И если в городах движение хоть как-то регулируется, да и люди, в большинстве своем, образованные, и знают, где и как нужно переходить проезжую часть, то в деревнях ситуация в корне отличается. Местные граждане не шибко чтут ПДД, а уж принадлежащий им крупный рогатый скот, порой праздно шатающийся вдоль дорог, тем более. Вот и сбивают его почем зря. А попасть в ДТП с коровой чревато не только списанием автомобиля в утиль, но смертью и животного, и находящихся в машине пассажиров. Никому не желаем попасть в такую ситуацию, и тем не менее разобраться в ней стоит.

Итак, дано: что будет, если водитель сбил корову на трассе в темное время суток, при этом в его автомобиле погиб пассажир? Решение этой задачи нужно начать с повторения пунктов 25.4 и 25.6 ПДД, которые четко разъясняют правила перегона скота. Согласно им, скот можно перегонять в светлое время суток; как можно ближе к правому краю дороги; перегон стада через ЖД-пути должен осуществляться небольшими группами; запрещено вести животных по дороге с асфальтно- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей; запрещено оставлять животных без присмотра.

В принципе, если ни один из этих пунктов не был соблюден, а водитель ТС не нарушал, то вся ответственность за ДТП с животным ложится на погонщика скота. Правда, санкции предусмотрены смешные — 800 рублей в виде штрафа, согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Если ДТП все же не удалось избежать, а потерпевшая сторона получила легкий или средний вред здоровью, то штраф для погонщика может быть увеличен до 1500 рублей. На этом наказания для пастуха заканчиваются, и наступает черед владельца скота, на которого ложится бремя ответственности за причиненный ущерб автовладельцу и его пассажирам.