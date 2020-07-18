Как и с кого требовать компенсации, если в ДТП с коровой погиб человек

Неприятный факт, но до сих пор большинство российских автомобильных дорог проходят сквозь населенные пункты. И если в городах движение хоть как-то регулируется, да и люди, в большинстве своем, образованные, и знают, где и как нужно переходить проезжую часть, то в деревнях ситуация в корне отличается. Местные граждане не шибко чтут ПДД, а уж принадлежащий им крупный рогатый скот, порой праздно шатающийся вдоль дорог, тем более. Вот и сбивают его почем зря. А попасть в ДТП с коровой чревато не только списанием автомобиля в утиль, но смертью и животного, и находящихся в машине пассажиров. Никому не желаем попасть в такую ситуацию, и тем не менее разобраться в ней стоит.
Итак, дано: что будет, если водитель сбил корову на трассе в темное время суток, при этом в его автомобиле погиб пассажир? Решение этой задачи нужно начать с повторения пунктов 25.4 и 25.6 ПДД, которые четко разъясняют правила перегона скота. Согласно им, скот можно перегонять в светлое время суток; как можно ближе к правому краю дороги; перегон стада через ЖД-пути должен осуществляться небольшими группами; запрещено вести животных по дороге с асфальтно- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей; запрещено оставлять животных без присмотра.
В принципе, если ни один из этих пунктов не был соблюден, а водитель ТС не нарушал, то вся ответственность за ДТП с животным ложится на погонщика скота. Правда, санкции предусмотрены смешные — 800 рублей в виде штрафа, согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Если ДТП все же не удалось избежать, а потерпевшая сторона получила легкий или средний вред здоровью, то штраф для погонщика может быть увеличен до 1500 рублей. На этом наказания для пастуха заканчиваются, и наступает черед владельца скота, на которого ложится бремя ответственности за причиненный ущерб автовладельцу и его пассажирам.
Так, если погонщик нарушил правила, перечисленные выше, а водитель авто ничего не нарушал, но все же сбил корову, например, ночью, то погонщику влепят максимальный штраф, а с владельца животного придется взыскивать компенсацию ущерба в судебном порядке.
Если погонщик выполнил все условия, обозначенные в пунктах 25.4 и 25.6 Правил, а водитель сбил корову, двигаясь с превышением скорости, например, в населенном пункте, то в ДТП виновным будет признан именно водитель. Компенсацию владельцу скотины будет возмещена по полису ОСАГО. Если суммы, положенной по страховке не хватит, оставшуюся часть добивает виновник ДТП. Ему так же придется оплачивать ремонт своего автомобиля из собственных средств, разумеется, если нет полиса КАСКО. Есть и третий вариант — когда виноват и водитель, и погонщик скота. В этом случае суд определит степень виновности каждого, и воздаст по заслугам.
Как видно, в аварии с животными нет ничего хорошего ни при каком исходе. Как правило, владельцы коров богаты лишь коровой, курами, утками и другой живностью, которую можно вырастить, продать или съесть. А потому компенсацию ущерба пострадавшей стороне придется получать очень долго. Другое дело — если бы на корову (а иногда хочется чтобы и на людей тоже) нужно было бы оформлять страховой полис ОСАГО. Но пока это из мира фантастики. Поэтому в населенных пунктах, да и за их пределами, всем водителям нужно быть особенно внимательными.