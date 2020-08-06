Hyundai и Genesis завоевали кучу престижных наград

Награду «Лучший из лучших» в категории «Реклама» присудили видеоролику «Второй первый шаг» бренда Hyundai, который также стал лучшим в категории «Фильм и анимация». Премию получили и другие проекты Hyundai: Hi-Charger в категории «Интерфейс и UX дизайн», X BTS Goods в категории «Реклама», экспозиция Future Mobility Solutions в категории «Выставочные стенды» и Музей мирового футбола FIFA в категории «Пространственные коммуникации».

Бренд Genesis отметили за разработку информационно-развлекательной системы (на фото) для премиальной линейки моделей Genesis.

— Для нас большая честь получить сразу несколько наград Red Dot в области бренд-дизайна и коммуникаций. Это подтверждение того, что инновационный подход Hyundai к устойчивому развитию нашел признание среди клиентов и экспертов. Hyundai продолжит использовать творческий и инновационный подход для коммуникации с клиентами, — отметил Чжи Сангвон, вице-президент и глава группы креативных разработок и обслуживания клиентов Hyundai Motor.