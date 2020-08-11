Умер дизайнер, создавший «Волгу» ГАЗ-3111

В 1994-м Безродных был назначен главным дизайнером ГАЗа, поэтому главный долгострой того времени — «Волгу» ГАЗ-3111 — тоже делали под непосредственным руководством Игоря Алексеевича. Эту модель впервые показали публике в 1998 году, но мелкосерийный выпуск начался только в 2000-м, чтобы прекратиться всего через три года.

Вдобавок нижегородский дизайнер руководил созданием пикапа ГАЗ-2308 «Атаман», а также внедорожников ГАЗ-23081 «Атаман-Ермак» и ГАЗ-3106 «Атаман-2». В 2014-м Безродных покинул Художественно-конструкторское бюро ГАЗа, сосредоточившись на личных заказах. В частности, разрабатывал дизайн интерьера для демонстрационного макета лимузина проекта «Кортеж».

О том, что дизайнер ушел из жизни за день до своего дня рождения, сообщил паблик «Клуб владельцев ГАЗ-3111 Волга».