За последние 5 лет новые автомобили подорожали на 500 000 рублей

Как мы уже сказали, в 2015-м средняя цена легковушки составляла 1 200 000 рублей: при этом за иномарки диоеры просили 1 362 000 «деревянных», а за автомобили отечественных брендов — порядка 510 000.

Если смотреть в целом, то средняя стоимость новой машины за последние 5 лет увеличилась на 40%. Иномарки подросли в цене даже сильнее — на 44% или 600 000 рублей. Теперь автомобили зарубежных брендов предлагаются почти за 2 млн. рублей — за 1 962 000, если быть точнее.

Что касается российских авто, то рост их цен чуть скромнее — они прибавили 37% или 190 000 целковых. На сегодняшний день средняя стоимость отечественных легковушек составляет 700 000 рублей.

Добавим, что по мнению аналитиков агентства «Автостат», которые и провели сравнение цен, основной причиной роста послужила девальвация рубля. Кроме того, свою лепту внесли увеличение НДС и ставок утильсбора, а также инфляция.