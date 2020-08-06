Народ не бедствует: Российский авторынок ожил неожиданно быстро

У тех, кто заранее запасся автомобилями, дела идут не просто хорошо, а прямо-таки отлично. Skoda выросла на 69%, Volkswagen — на 29%, а Nissan — на 34%.

Очень бодро выступили «китайцы». Скажем, Changan увеличил продажи на недостижимые 291%. Хотя понятно, что за этими значениями кроется «эффект низкой базы»: по большому счету, марка перезапустилась на нашем рынке только в конце прошлого года.

Лидеры рынка остались прежними: LADA (+6%), KIA (-4%) и (+3%). В плане моделей предпочтения россиян тоже не изменились. Лучше всего расходятся LADA Granta (11 450 машин), LADA Vesta (9 807), Hyundai Creta (7 122), KIA Rio (7 031) и Volkswagen Polo (6 847).

Но результаты первых семи месяцев — неоднозначные. По итогам января-июля рынок не вырос, а просел на 19,3%. С другой стороны, те же аналитики предсказывали падение на 23,9%. А значит, деньги на новые машины у наших соотечественников все же имеются.

Правда, что будет дальше, не знает, видимо, никто. Предсказывать курсы валют, последствия пандемии и приход «второй волны» коронавируса (а с ними — объёмы продаж) эксперты из АЕБ сейчас не берутся.