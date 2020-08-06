Народ не бедствует: Российский авторынок ожил неожиданно быстро

Фото: АвтоВзгляд
В июле, как подсчитала Ассоциация европейского рынка (АЕБ), из автосалонов выехали 141 924 новых автомобиля. Есть мнение, что ситуация могла быть еще лучше, но дилерам банально не хватило «живых» машин, ведь многие автозаводы простояли всю весну.

У тех, кто заранее запасся автомобилями, дела идут не просто хорошо, а прямо-таки отлично. Skoda выросла на 69%, Volkswagen — на 29%, а Nissan — на 34%.

Очень бодро выступили «китайцы». Скажем, Changan увеличил продажи на недостижимые 291%. Хотя понятно, что за этими значениями кроется «эффект низкой базы»: по большому счету, марка перезапустилась на нашем рынке только в конце прошлого года.

Лидеры рынка остались прежними: LADA (+6%), KIA (-4%) и (+3%). В плане моделей предпочтения россиян тоже не изменились. Лучше всего расходятся LADA Granta (11 450 машин), LADA Vesta (9 807), Hyundai Creta (7 122), KIA Rio (7 031) и Volkswagen Polo (6 847).

Но результаты первых семи месяцев — неоднозначные. По итогам января-июля рынок не вырос, а просел на 19,3%. С другой стороны, те же аналитики предсказывали падение на 23,9%. А значит, деньги на новые машины у наших соотечественников все же имеются.

Правда, что будет дальше, не знает, видимо, никто. Предсказывать курсы валют, последствия пандемии и приход «второй волны» коронавируса (а с ними — объёмы продаж) эксперты из АЕБ сейчас не берутся.

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6 августа 2020
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