За российский электромобиль Zetta хотят просить 550 000 рублей

Откровенно говоря, проект Zetta сейчас стоит на краю пропасти. Запустить производство машинки получится, только если Фонд развития промышленности выделит компании недостающие средства. В проект уже вложено порядка 570 000 000 рублей, но еще 100 000 000 требуются на завершение работ. Но даже если Фонд одобрит заявку, товарные автомобили появятся лишь через 3—4 месяца после получения средства.

При этом наладить сборку — это только половина дела. Надо, чтобы электромобили более-менее продавались. При расчете бизнес-плана генеральный директор ООО «Zetta» Денис Щуровский заложил стоимость базовой версии на уровне 550 000 рублей. Такой хэтчбек получит крохотную батарею на 10 кВт·ч: в экорежиме тольяттинская разработка вроде бы должна проехать 180 километров без подзарядки.

В общем, получается не слишком позитивная картина. За 470 900 рублей сегодня можно купить базовый седан LADA Granta. И это будет проверенный (и главное, ликвидный на вторичном рынке) вариант. А будущая Zetta — скорее гаджет для любителей экзотики. Хотя, возможно, в каршеринге и доставке такая модель сможет занять определенную нишу. Если, повторим, до конца года государственный фонд поддержит проект деньгами.