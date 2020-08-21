Руководство МАЗа увольняет противников Лукашенко

Так, на Минском автозаводе накануне показательно уволили девятерых сотрудников, которые наиболее активно поддерживали всеобщую стачку. Все они разом лишились работы по статье «неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей». Один из них прогнозирует грядущие массовые увольнения. По его прогнозам, они начнутся примерно через неделю, так как МАЗу важно запугать забастовщиков, чтобы любыми способами вернуть людей на рабочие места.

Без этого не получится запустить конвейеры, а значит, выполнить обязательства по отгрузке грузовиков и автобусов клиентам. И начальству МАЗа есть чего бояться: забастовка застопорила конвейеры, где стоят десятки несобранных машин. Уже сейчас руководство завода уговаривает специалистов выйти на работу. Тем, кто согласится, предлагают побольше заработать: к работе можно приступать и в выходные, и сверхурочно. Правда, по информации портала «АвтоВзгляд», на эти уговоры никто не идет, и дело может закончиться консервацией автогиганта.

Между тем, в течение ближайших пяти месяцев на одном из центральных маршрутов Северной столицы (а точнее, по Невскому проспекту) будет курсировать новейший автобус МАЗ-303. Если техника понравится перевозчику, то Санкт-Петербург, известный своей любовью к белорусским машинам, мог бы закупить их в большом количестве.