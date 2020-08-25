Ford «разгонит» российский завод из-за ажиотажного спроса на Transit

Однако с 5 октября сборочная площадка вернется к пятидневному режиму работы. Как отмечает пресс-служба, это связано с возросшим спросом на автомобили Ford Transit: в июле продажи автомобилей выросли на 79%, а доля рынка Ford Transit в сегменте LCV увеличилась до 24,8%.

Кроме того, сейчас государство активно размещает заказы на автомобили по российским автозаводам, и логично предположить, что Ford Sollers тоже не останется без них.

К примеру, власти уже мощно «загрузили» АВТОВАЗ работой по выпуску машин. Как разузнал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти поступил госзаказ на сборку и поставку 15 000 автомобилей. Из-за этого руководству завода пришлось ввести сверхурочную работу и субботние смены. Сотрудники, конечно, обрадуются: все переработки будут оплачены в двойном размере.