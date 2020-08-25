Ford «разгонит» российский завод из-за ажиотажного спроса на Transit

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», этим летом завод Ford Sollers перешел на четырехдневку. Боссы компании посчитали, что такая загрузка мощностей будет оптимальной на время кризиса.

Однако с 5 октября сборочная площадка вернется к пятидневному режиму работы. Как отмечает пресс-служба, это связано с возросшим спросом на автомобили Ford Transit: в июле продажи автомобилей выросли на 79%, а доля рынка Ford Transit в сегменте LCV увеличилась до 24,8%.

Кроме того, сейчас государство активно размещает заказы на автомобили по российским автозаводам, и логично предположить, что Ford Sollers тоже не останется без них.

К примеру, власти уже мощно «загрузили» АВТОВАЗ работой по выпуску машин. Как разузнал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти поступил госзаказ на сборку и поставку 15 000 автомобилей. Из-за этого руководству завода пришлось ввести сверхурочную работу и субботние смены. Сотрудники, конечно, обрадуются: все переработки будут оплачены в двойном размере.

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25 августа 2020
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