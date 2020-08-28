KIA полностью рассекретила обновленный Stinger для России

Главной технической новинкой стал четырехцилиндровый турбомотор 2.5 T-GDi. В начале года этот двигатель появился на автомобилях премиум-бренда Genesis, а сейчас его имплантировали «Стингеру». Здесь он выдает 304 л. с. и 422 Нм.

Впрочем, в некоторых странах останется старая двухлитровая турбочетверка отдачей 197 или 247 л. с. Бензиновый V6 объёмом 3,3 литра из серии T-GDi стал немного мощнее — теперь он «качает» 373 л. с. вместо прежних 370.

На этом список переделок, собственно, и закрывается. Всем вариантам по-прежнему полагается восьмиступенчатый «автомат». С двигателями 2.0 и 2.5 могут может ставиться задний или полный привод, но шестицилиндровые машины бывают только полноприводными.

Продажи подвергнутой фэйслифту модели начнутся в Корее осенью текущего года. О сроках появления обновленного KIA Stinger на российском рынке пока не сообщалось. Впрочем, мы не сомневаемся, что азиаты достаточно быстро привезут его в нашу страну. Даже несмотря на то, что модель не очень-то пользуется спросом. Впрочем, KIA может себе позволить иметь такой автомобиль в линейке и даже исключительно ради имиджа.