КАМАЗ похвастался своим карьерным самосвалом

У самосвала грузоподъемностью 60 тонн необычная колесная формула — 10х6. Кроме того, обе передних и ведущая задняя оси выполнены поворотными — это очень сложная и дорогая формула. Под кабиной скрывается 500-сильная рядная «шестерка» собственной разработки, с которой состыкован классический 7-диапазонный «автомат».

Это первый автомобиль такого класса от марки КАМАЗ. Но, как показывает практика, владельцы месторождений охотно покупают такую технику, так как она практичнее и экономичнее классических карьерных грузовиков такой же грузоподъемности. Пока «Атлант» носит статус опытного экземпляра: сейчас инженеры оттачивают финальные решения.

Также КАМАЗ вовсю работает над новым «трехосником»: на конвейер должны встать седельный тягач 65659 с колесной формулой 6х2 и шасси 65658 с колесной формулой 6х2. У обеих грузовиков — подъемная задняя ось (так называемый «ленивец»). По данным портала «АвтоВзгляд», новые КАМАЗы сейчас проходят сертификационные испытания на полигоне НАМИ в Дмитрове.